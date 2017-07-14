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Свитальский: Армения может гордиться своей гражданской активностью

Свитальский: Армения может гордиться своей гражданской активностью
14 июля 2017 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках программы «Приверженность конструктивному диалогу» Евросоюз в качестве содействия организациям гражданского общества Армении предоставит 2 миллиона евро. Об этом 14 июля сообщил в ходе официальной презентации и старта данной программы в Ереване руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский.

«Рады, что данные средства будут использованы для реализации потенциала организаций гражданского общества, для продвижения их возможностей. Все мы понимаем важность роли гражданского общества в деле построения мощной Армении», – отметил посол, передает Panorama.am.

В то же время он подчеркнул, что Армения может гордиться своей гражданской активностью.

По словам Свитальского, в Армении зарегистрировано 4000 общественных организаций, 1000 фондов.

«Если даже действует лишь часть этих организаций, всё равно – это мощный потенциал. Среди стран постсоветского пространства гражданское общество является визитной карточкой современной Армении и предметом для гордости», – подчеркнул он.

Посол также отметил, что гражданское общество сталкивается с различными вызовами, и финансовая поддержка является кислородом для любой гражданской деятельности.

Свитальский отметил также, что по новому закону об общественных организациях для них открываются новые возможности, чтобы воспользоваться финансовыми средствами и расширить свою деятельность.

По словам посла Свитальского, именно диалог важен и является стержнем данной программы.

Он отметил также, что именно гражданское общество – движущая сила для перемен в обществе, в политике.

«Евросоюз хочет помочь в частности становлению гражданского актива в областях Армении», – подчеркнул посол.

«Благодаря мощному потенциалу своей образованной молодежи Армения может многого достичь, если будут осуществлять соответствующие инвестиции», – отметил Свитальский.

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