Свитальский: Армения может гордиться своей гражданской активностью
14 июля 2017 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках программы «Приверженность конструктивному диалогу» Евросоюз в качестве содействия организациям гражданского общества Армении предоставит 2 миллиона евро. Об этом 14 июля сообщил в ходе официальной презентации и старта данной программы в Ереване руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский.
«Рады, что данные средства будут использованы для реализации потенциала организаций гражданского общества, для продвижения их возможностей. Все мы понимаем важность роли гражданского общества в деле построения мощной Армении», – отметил посол, передает Panorama.am.
В то же время он подчеркнул, что Армения может гордиться своей гражданской активностью.
По словам Свитальского, в Армении зарегистрировано 4000 общественных организаций, 1000 фондов.
«Если даже действует лишь часть этих организаций, всё равно – это мощный потенциал. Среди стран постсоветского пространства гражданское общество является визитной карточкой современной Армении и предметом для гордости», – подчеркнул он.
Посол также отметил, что гражданское общество сталкивается с различными вызовами, и финансовая поддержка является кислородом для любой гражданской деятельности.
Свитальский отметил также, что по новому закону об общественных организациях для них открываются новые возможности, чтобы воспользоваться финансовыми средствами и расширить свою деятельность.
По словам посла Свитальского, именно диалог важен и является стержнем данной программы.
Он отметил также, что именно гражданское общество – движущая сила для перемен в обществе, в политике.
«Евросоюз хочет помочь в частности становлению гражданского актива в областях Армении», – подчеркнул посол.
«Благодаря мощному потенциалу своей образованной молодежи Армения может многого достичь, если будут осуществлять соответствующие инвестиции», – отметил Свитальский.
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Нападение на туристов е Египте: 2 украинца погибли Отмечается, что всего ранения получили шесть путешественников, четверо из них выжили. Нападавший задержан
В китайском торговом центре появилась камера хранения для мужей Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов
Теракт в Иерусалиме: 2 полицейских убиты В результате атаки ранения получили четверо полицейских, двое из которых позднее скончались в больнице
СМИ: Apple может отложить поставки новой модели iPhone на более поздний срок Корпорация Apple может отложить поставки новой модели iPhone из-за проблем, связанных с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые смартфоны.