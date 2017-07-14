Пресс-секретарь армии Карабаха: В апреле 2016 года армянская сторона потеряла около 500 га

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 13 июля дал обширное интервью агентству РИА Новости, в котором коснулся апрельской войны 2016 года. 14 июля пресс-секретарь министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Сенор Асратян ответил Гасанову, опубликовав на своей странице в социальной сети Faceboօk отрывок из своей монографии «Апрельская четырехдневная война».

PanARMENIAN.Net выделил самое важное из двух материалов.

1. По словам азербайджанского министра обороны, в апрельских боях участвовало порядка 15-20% армии Азербайджана. Суммируя известные из открытых источников данные о численности ВС, получится до 20.000 человек личного состава (цифра примерная из-за большого разброса данных о количестве военнослужащих и отсутствия конкретики в заявлении Гасанова, не пояснившего, имелись ли ввиду только сухопутные войска или процент от общего количества военнослужащих, в том числе – пограничников и т.п. – ред.).

2. Асратян заявил, что за 4 дня апреля 2016 года по армянским позициям было выпущено около 30 тысяч снарядов (или 7500 снарядов в день). Применялись в том числе, РСЗО : «Смерч» , Kasirga , «Ураган», GRADLAR , «ТОС-1А» (Солнцепек), разведывательные беспилотные израильские средства, противотанковые управляемые ракеты типа SPIKE.

С 5 апреля по 30-ое ВС Азербайджана произвели около 104 тыс выстрелов, из которых более 4500 – из артиллерии, танков, БМП и прочего оружия крупного калибра.

3. В южном направлении Азербайджан завладел шестью боевыми позициями АО НКР и территорией глубиной в 450 м и шириной в 1500 м (всего – 67.5 га). На северном (талишском) направлении армянская сторона потеряла 13 боевых позиций, а азербайджанская – завладела территорией глубиной в 1 км и шириной в 4300 м (430 га). Суммарные территориальные потери армянской стороны составили 500 гектаров. Отметим, что ранее армянские потери оценивались в 800 гектаров.

4 июля Азербайджан впервые после четырехдневной войны в апреле 2016 года применил реактивную артиллерию на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха. В ответ армянские подразделения нанесли удар по огневой точке ВС Азербайджана, расположенной в жилой зоне деревни Алханлы. Помимо комбатантов, в ходе инцидента погибли гражданские лица: 52-летняя Сахиба Аллахвердиева и двухлетняя Захра Гулиева.

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