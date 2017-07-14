В Армении ожидается высокий тепловой фон
14 июля 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - С 17-19 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.
15 июля в вечерние часы в большинстве регионов, 16 июля в северных частях республики ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. С 17-19 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градуса.
В Ереване с 15-16 июля в вечерние часы в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 17-19 ожидается погода без осадков.
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Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов
На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
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