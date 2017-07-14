В Армении ожидается высокий тепловой фон

PanARMENIAN.Net - С 17-19 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.

15 июля в вечерние часы в большинстве регионов, 16 июля в северных частях республики ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. С 17-19 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градуса.

В Ереване с 15-16 июля в вечерние часы в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 17-19 ожидается погода без осадков.