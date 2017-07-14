Макрон и Меркель объявили о планах по созданию франко-германского истребителя
14 июля 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Берлин и Париж договорились о создании истребителя нового поколения. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совместного заседания кабинетов министров двух стран, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
Стороны намерены разработать новые пилотируемые и беспилотные аппараты, которые придут на смену истребителям Rafale и Typhoon в ВВС Франции и Германии, а также будут поставляться на экспорт. Кроме того, Макрон и Меркель договорились об ускорении совместной программы Eurodrone по созданию общеевропейского флота боевых беспилотников в 2020-х годах.
«Это революция, но мы не боимся революций, когда они мирные и хорошо продуманные», — сказал французский президент.
«Это сигнал для британцев. Вы выходите из ЕС, и мы движемся вперед. Мы не будем терпеть ваших попыток заблокировать военные возможности Евросоюза», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный источник в германской оборонной промышленности.
В настоящее время ВВС Франции используют боевые самолеты Mirage и Rafale производства концерна Dassault, в то время как основу боевой мощи Люфтваффе составляет истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный и производимый совместно Германией, Великобританией, Италией при участии ряда других европейских стран.
Франция, исходно также участвовавшая в проекте, покинула его в конце 1980-х годов для создания собственного самолета Rafale. Великобритания, помимо участия в проекте Eurofighter, участвует в американском проекте F-35 Joint Strike Fighter.
В 2015 году Франция и Германия договорились о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, способного конкурировать с российской боевой машиной «Армата». В июле 2015 года германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems создали для этой цели новый концерн KANT.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
СМИ: Apple может отложить поставки новой модели iPhone на более поздний срок Корпорация Apple может отложить поставки новой модели iPhone из-за проблем, связанных с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые смартфоны.
Вышел первый трейлер фильма о дизайнере обуви Маноло Бланике (видео) Мировая премьера документального фильма «Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» состоится 15 сентября в Нью-Йорке.
Жириновский: Я бы оставил право командования по объединенной группировке с Арменией за Россией Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что с Арменией у России всегда были крепкие дружеские отношения, выгодные обеим странам
В Армении ожидается высокий тепловой фон Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градуса