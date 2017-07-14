Жириновский: Я бы оставил право командования по объединенной группировке с Арменией за Россией

PanARMENIAN.Net - Я бы оставил право командования и принятия глобальных решений по группировке за Россией, а не совместно с другой стороной. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ратифицикацию соглашения об объединенной группировке войск России и Армении.

Жириновский сообщил, что с Арменией у России всегда были крепкие дружеские отношения, выгодные обеим странам.

Соглашение с Арменией об объединенной группировке войск было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.

«Армения наш второй эшелон обороны. И так было всегда. Сотни, тысячи наших солдат там бились, защищали рубежи, гибли там. Армения всегда была нам благодарна, именно там началось давление на армян со стороны Турции, межнациональная борьба. И Европа молчала, вступилась только Россия. Когда вырезали армян, запад слова не сказал, только наши правители поддержали. И сейчас вот у нас есть общее пространство обороны между Россией и Арменией, укрепляющее безопасность двух государств и в дальнейшем соглашение будем продлять», - заявил председатель ЛДПР.

Кроме того, лидер ЛДПР считает, что России нужно увеличивать группировку в Армении для более эффективного сдерживания возможных военных конфликтов со стороны прочих стран.

Жириновский уточнил, что России необходимо пересмотреть механизм принятия решений о развертывании и применении объединенной группировки.

«Я бы оставил право командования и принятия глобальных решений по группировке за Россией. А не совместно с другой стороной. Это должно быть в компетенции Генштаба РФ и верховного Главнокомандующего нашей страны», - подчеркнул председатель ЛДПР.