В Женеве провалился очередной раунд переговоров по Сирии
15 июля 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Безрезультатно закончилась очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии. Новый, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва. Об этом 15 июля сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол, передает Deutsche Welle.
До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе. Между тем главная оппозиционная группа в Сирии - «Верховный переговорный комитет» добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым - вопроса о прекращении правления Асада.
Усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, прилагают и участники переговоров в столице Казахстана Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. Но и эти попытки тоже не привели к прекращению сирийской войны.
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