Армянские пловцы готовятся к международным соревнованиям
15 июля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущие пловцы Армении в июле-августе примут участие в трех ответственных соревнованиях. Генеральный секретарь Федерации плавания Армении Рафаел Василян сообщил, кто в каких стартах будет участвовать.
С 23 по 30 июля на стартующем в Будапеште чемпионате мира среди взрослых Ваган Мхитарян выступит на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м баттерфляем, Владимир Мамиконян - 100 м вольным стилем, Ани Погосян - 50 и 100 м вольным стилем, Элен Есаян - 50 и 10 м брассом.
С 23 по 30 июля в венгерском городе Дъёр на Европейском олимпийском фестивале выступят Артур Барсегян и Варсеник Манучарян (50 и 100 м вольным стилем).
Эти двое пловцов также представят Армению на чемпионате мира среди юношей, который пройдет с 23 по 28 августа в Индианаполисе. Там к ним присоединится Ани Погосян. Артур выступит на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и 50, 100 м баттерфляем, Варсеник - 50, 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем, а Ани - 50 и 100 м вольным стилем и 50 м на спине.
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