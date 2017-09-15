Певица Надин Захарян из Тбилиси стала солисткой лондонской рок-группы Kiss The Gun
15 сентября 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица из Тбилиси Надин Захарян, известная в Грузии по телепроектам «Ничиери» и «Ахали хма» недавно официально стала солисткой лондонской рок-группы Kiss The Gun.
«Меня нашли благодаря YouTube. Я создала свой канал, куда загружала каверы на мировые рок-хиты. Благодаря им в один прекрасный день со мной связался руководитель группы Kiss the gun Дэйв Саут и предложил сотрудничество»,- рассказала певица в интервью Sputnik Грузия, отметив, что ее взяли в качестве солистки группы.
«Летом я отправилась на запись альбома, подписав контракт с лейблом, к тому же познакомилась и подружилась со всеми членами группы и их семьями, а также сотрудниками студии. Уже скучаю и теперь с нетерпением жду новой скорой встречи с ними»,- отметила Захарян.
«У нас намечаются два концерта в октябре — в Лондоне и в Саутгемптоне. А со следующего года планируется тур по Европе»,- добавила певица.
Она рассказала, что вокалу научилась самостоятельно.
«А вдохновил меня мой отец — Альберт Захарян. Он был композитором, джазменом, играл в основном на трубе и состоял в государственном оркестре «РЭРО». Музыке он тоже обучился сам, тем самым подал мне пример. А развивала голос с помощью кассет с песнями Мерайи Керри и Уитни Хьюстон с 12-13 лет»,- рассказала Захарян.
Лондонская рок-группа Kiss The Gun создана в 2016 году.
Самое значимое
Всего намечено 3 концерта 93-летнего исполнителя. Первый концерт состоится 1 октября в городе Перт, 2-й - в Сиднее 4 октября, а 3-й - в Мельбурне 7 октября
Знаменитый артист даст всего один концерт 28 октября 2017 в зале Менора Мивтахим в Тель-Авиве
Документ, который содержит двадцать страниц и датирован 26 апреля 2016 года предназначался для внутреннего использования.
Съемки начнутся в 2018 году и будут проходить на территории России и Армении.
Partner news
Последние новости
В грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев сократился естественный прирост населения В январе-июне 2017 года естественный прирост проживающего в регионе населения составил 336 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 58,6% (в прошлом году этот показатель составил 812 человек)
Cassini завершает свою 20-летнюю миссию и опускается в облака Сатурна NASA запустит прямую трансляцию финала Cassini в 15:00 по ереванскому времени. В 15:54 Cassini сообщит о входе в атмосферу, а в 15:55 подаст прощальный сигнал
В США предложили ввести санкции против Турции и подумать о целесообразности ее участия в НАТО Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы
Сурмелис: Соглашение Армении с ЕС упростит импорт сельхозпродукции из РА в Европу По его словам, соглашение упростит импорт сельхозпродукции из Армении в европейские страны, что предоставит возможность развивать сельскохозяйственную сферу в Армении