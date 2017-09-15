Певица Надин Захарян из Тбилиси стала солисткой лондонской рок-группы Kiss The Gun

PanARMENIAN.Net - Певица из Тбилиси Надин Захарян, известная в Грузии по телепроектам «Ничиери» и «Ахали хма» недавно официально стала солисткой лондонской рок-группы Kiss The Gun.

«Меня нашли благодаря YouTube. Я создала свой канал, куда загружала каверы на мировые рок-хиты. Благодаря им в один прекрасный день со мной связался руководитель группы Kiss the gun Дэйв Саут и предложил сотрудничество»,- рассказала певица в интервью Sputnik Грузия, отметив, что ее взяли в качестве солистки группы.

«Летом я отправилась на запись альбома, подписав контракт с лейблом, к тому же познакомилась и подружилась со всеми членами группы и их семьями, а также сотрудниками студии. Уже скучаю и теперь с нетерпением жду новой скорой встречи с ними»,- отметила Захарян.

«У нас намечаются два концерта в октябре — в Лондоне и в Саутгемптоне. А со следующего года планируется тур по Европе»,- добавила певица.

Она рассказала, что вокалу научилась самостоятельно.

«А вдохновил меня мой отец — Альберт Захарян. Он был композитором, джазменом, играл в основном на трубе и состоял в государственном оркестре «РЭРО». Музыке он тоже обучился сам, тем самым подал мне пример. А развивала голос с помощью кассет с песнями Мерайи Керри и Уитни Хьюстон с 12-13 лет»,- рассказала Захарян.

Лондонская рок-группа Kiss The Gun создана в 2016 году.