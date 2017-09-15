Найден способ управления продолжительностью жизни

PanARMENIAN.Net - Группа американских ученых обнаружила связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты установили, что голодание или ограничение калорийности потребляемой пищи замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!.

Скорость эпигенетических изменений, как отмечают исследователи, напрямую связана с продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного вида, тем медленнее у него происходят такие изменения.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав на примере образцов крови мышей, обезьян и людей эпигенетический дрейф.