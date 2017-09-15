Взрыв в лондонском метро: Есть пострадавшие
15 сентября 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие.
Несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики и пожарные. Как сообщают очевидцы, взорвался белый контейнер в одном из вагонов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sun.
На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.
«Мы в курсе инцидента на станции метро «Парсонс-Грин». Сотрудники находятся на месте», — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Часть «зеленой» ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон была перекрыта.
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