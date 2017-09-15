КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии
15 сентября 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Северная Корея 15 сентября провела очередной пуск баллистической ракеты. Запуск был осуществлен из района Пхеньяна.
По данным японского телеканала NHK, ракета двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал, пишет Deutsche Welle со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск с тех пор, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.
По данным агентства Reuters, Совбез ООН обсудит очередной ракетный тест КНДР на экстренном заседании 15 сентября. Оно будет проведено по инициативе США и Японии.
В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
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Случай не единичный
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