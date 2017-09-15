Сона Асатрян стала чемпионкой Европы по шахматам в возрасте до 18 лет

PanARMENIAN.Net - В румынском городе Мамайя завершился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек. Первенство континента проводилось в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В соревновании девушек до 18 лет блестяще выступила представительница Армении Сона Асатрян. Армянская шахматистка набрала 7 очков и из 9 возможных (5 побед, 4 ничьи) и завоевала чемпионский титул. Асатрян также на 128 пунктов улучшила свой индивидуальный рейтинг. В этой же возрастной категории Мариам Аветисян с 6 очками заняла 7-е место, передает пресс-служба НОК РА.

В первенстве девушек до 16 лет Анна Саргсян с 7 очками разделила 2-4 места. По дополнительным показателям армянская шахматистка стала четвертой и осталась без медали.

В турнире мальчиков до 10 лет Роберт Пилипосян с 7 очками разделил 3-7 места, однако по дополнительным показателям занял 6-е место.

Близки к призовым местам были Шант Саргсян (до 16 лет) и Айк Мартиросян (до 18 лет). Армянские шахматисты перед последним туром делили в своих турнирах первые места, однако поражения в решающих партиях отбросило их назад (6-е и 7-е места соответственно).

Всего на чемпионате Европы выступили 36 представителей Армении. В десятку лучших шахматистов в своих возрастных группах вошли также Беник Агасаров (до 8 лет, 10-е место) и Мариам Мкртчян (до 14 лет, 10-е место).