Армянская победительница конкурса «Новая волна» Эрна Мир получит 2 млн рублей

PanARMENIAN.Net - Сразу три начинающих артиста стали победителями Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который проходил в Сочи с 8 по 14 сентября, разделят между собой призовой фонд — 6 миллионов рублей. Об этом сообщили организаторы на церемонии закрытия конкурса.

Эрна Мир (Мирзоян) из Армении, группа DoReDos из Молдовы и Сардор Милано из Узбекистана разделят между собой призовой фонд конкурса в 6 миллионов рублей. Каждому победителю достанется по 2 млн рублей, пишет РИА Новости.

По итогам конкурсных дней, участники набрали одинаковое количество баллов — 362. Второе место конкурса завоевала Сюзанна Мелконян из Армении, на третьем оказалась представительница Вьетнама певица Лилу.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Ранее фестиваль проводился в Юрмале. С 2015 года он получил постоянную прописку в Сочи. В этом году на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из которых в финал попали 14 участников из девяти стран.