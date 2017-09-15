В США предложили ввести санкции против Турции и подумать о целесообразности ее участия в НАТО
15 сентября 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Влиятельный американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил Белому дому принять санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее дальнейшего участия в НАТО.
Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
Как отметил законодатель в письме на имя министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Рекса Тиллерсона, принятый в августе закон предусматривает введение санкций «в отношении всех, кто осуществляет крупные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ».
Кардин подчеркнул, что это обязательные санкции, направленные на удерживание России от атак на США и их союзников в будущем.
По данным издания, Кардин попросил администрацию президента США оценить, как покупка ракетных комплексов С-400 может повлиять на членство Турции в НАТО, а также на содействие США в обеспечении безопасности для Анкары, что включает в себя продажу оружия.
Москва и Анкара ранее достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.
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