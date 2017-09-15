Cassini завершает свою 20-летнюю миссию и опускается в облака Сатурна
15 сентября 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Космический зонд Cassini 15 сентября опустится в облака Сатурна и завершит свою почти двадцатилетнюю миссию. Последний сигнал от Cassini придет в 15:55 по ереванскому времени, а отправит его он намного раньше — данные с зонда идут до Земли 86 минут.
NASA запустит прямую трансляцию финала Cassini в 15:00 по ереванскому времени. В 15:54 Cassini сообщит о входе в атмосферу, а в 15:55 подаст прощальный сигнал, пишет Meduza.
В своем блоге NASA опубликовало список самых важных открытий Cassini. Снимки, сделанные зондом, помогли изучить Сатурн и его спутники — Титан, похожий по своему типу на Землю, Энцелад и Япет. Также аппарат регулярно делал детальные снимки полярных сияний, вихрей и колец Сатурна, и такими их еще не видели.
NASA пообещало, что до последнего момента аппарат будет передавать на Землю фотографии Сатурна. На протяжении последней недели снимки Cassini собирали в твиттере. Их можно найти по хэштегу #CassiniGrandFinale.
Миссия Cassini началась в 1997 году. Именно тогда ракета Titan-401B вывела его в космос. Семь лет зонд летел к Сатурну и 13 лет находился на его орбите. За это время аппарат успел передать на Землю 635 гигабайт данных и сделать 453 тысячи снимков.
Миссию продлевали два раза, однако в условиях космической радиации оборудование Cassini сильно испортилось. Зонд нельзя просто оставить на орбите Сатурна — он может упасть на Титан или Энцелад, которые, по мнению ученых, могут быть пригодны для жизни, и оставить на них следы земных биоматериалов. В то же время ученые не считают Сатурн пригодной для жизни планетой, поэтому Cassini завершит свою миссию на нем.
Самое значимое
В Apple Watch Series 3 используется новая платформа с двухъядерным процессором, который, как было отмечено, на 70% быстрее своего предшественника
Смартфон получил 5.8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек
Можно будет нажать на каждый город, и приложение выдаст достопримечательности, популярные маршруты, местную погоду, сезоны для путешествий и многое другое
«Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала третьей мировой войны» — написал Маск
Partner news
Последние новости
В грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев сократился естественный прирост населения В январе-июне 2017 года естественный прирост проживающего в регионе населения составил 336 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 58,6% (в прошлом году этот показатель составил 812 человек)
В США предложили ввести санкции против Турции и подумать о целесообразности ее участия в НАТО Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы
Сурмелис: Соглашение Армении с ЕС упростит импорт сельхозпродукции из РА в Европу По его словам, соглашение упростит импорт сельхозпродукции из Армении в европейские страны, что предоставит возможность развивать сельскохозяйственную сферу в Армении
Армянская победительница конкурса «Новая волна» Эрна Мир получит 2 млн рублей Эрна Мир (Мирзоян) из Армении, группа DoReDos из Молдовы и Сардор Милано из Узбекистана разделят между собой призовой фонд конкурса в 6 миллионов рублей