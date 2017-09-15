Cassini завершает свою 20-летнюю миссию и опускается в облака Сатурна

PanARMENIAN.Net - Космический зонд Cassini 15 сентября опустится в облака Сатурна и завершит свою почти двадцатилетнюю миссию. Последний сигнал от Cassini придет в 15:55 по ереванскому времени, а отправит его он намного раньше — данные с зонда идут до Земли 86 минут.

NASA запустит прямую трансляцию финала Cassini в 15:00 по ереванскому времени. В 15:54 Cassini сообщит о входе в атмосферу, а в 15:55 подаст прощальный сигнал, пишет Meduza.

В своем блоге NASA опубликовало список самых важных открытий Cassini. Снимки, сделанные зондом, помогли изучить Сатурн и его спутники — Титан, похожий по своему типу на Землю, Энцелад и Япет. Также аппарат регулярно делал детальные снимки полярных сияний, вихрей и колец Сатурна, и такими их еще не видели.

NASA пообещало, что до последнего момента аппарат будет передавать на Землю фотографии Сатурна. На протяжении последней недели снимки Cassini собирали в твиттере. Их можно найти по хэштегу #CassiniGrandFinale.

Миссия Cassini началась в 1997 году. Именно тогда ракета Titan-401B вывела его в космос. Семь лет зонд летел к Сатурну и 13 лет находился на его орбите. За это время аппарат успел передать на Землю 635 гигабайт данных и сделать 453 тысячи снимков.

Миссию продлевали два раза, однако в условиях космической радиации оборудование Cassini сильно испортилось. Зонд нельзя просто оставить на орбите Сатурна — он может упасть на Титан или Энцелад, которые, по мнению ученых, могут быть пригодны для жизни, и оставить на них следы земных биоматериалов. В то же время ученые не считают Сатурн пригодной для жизни планетой, поэтому Cassini завершит свою миссию на нем.