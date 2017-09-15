Концерт Элтона Джона в Грузии отложен почти на год
15 сентября 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Концерт извесного певца и композитора Элтона Джона, запланированный на 16-17 сентября в Black Sea Arena, отложен на год.
Концерт состоится 30 июня и 1 июля 2018 года. Причиной отложенного концерта стала операция гитариста и музыкального директора тура, Дейва Джонстоуна, пишет «Грузия-Online».
«Очень сожалею за отложенные концерты в Грузии, но я очень скоро встречусь с вами»,- заявил певец.
«Дейв не может выступать на сцене, но он скоро вернется к нам. Мы отложили концерты на следующий год, и я очень жду поездки в Грузию, так что мы очень скоро встретимся»- заявил Элтон Джон.
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