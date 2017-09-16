США призвали отменить референдум о независимости Иракского Курдистана
16 сентября 2017 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана, считают, что он дестабилизирует ситуацию, мешает борьбе с «Исламским государством» (ИГ), и должен быть отменен. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.
«США не поддерживают намерение регионального правительства Курдистана провести референдум в этом месяце», — говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.
В Вашингтоне считают, что «референдум отвлекает от усилий по борьбе с ИГ и стабилизации освобожденных районов».
«Проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим. В связи с этим мы призываем региональное правительство Курдистана (парламент Иракского Курдистана – ред.) отменить референдум и начать серьезный и содержательный диалог с Багдадом, США готовы оказать поддержку в нем», — отмечается в сообщении.
Парламент Иракского Курдистана вечером 15 сентября возобновил свою работу после двух лет приостановки своей деятельности. Главным вопросом законодательного собрания стала тема референдума о независимости автономного региона.
Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Левандовский хочет перейти в «Реал» Роберт рассчитывает оказаться на «Сантьяго Бернабеу» уже по окончании сезона-2017/18
HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео) Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала
На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов
Более 750 спортсменов прибыли на Армянскую олимпиаду в Тегеране В олимпиаде принимают участие более 750 спортсменов армянского происхождения из разных регионов Ирана, Армении и Грузии