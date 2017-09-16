США призвали отменить референдум о независимости Иракского Курдистана

PanARMENIAN.Net - США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана, считают, что он дестабилизирует ситуацию, мешает борьбе с «Исламским государством» (ИГ), и должен быть отменен. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

«США не поддерживают намерение регионального правительства Курдистана провести референдум в этом месяце», — говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

В Вашингтоне считают, что «референдум отвлекает от усилий по борьбе с ИГ и стабилизации освобожденных районов».

«Проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим. В связи с этим мы призываем региональное правительство Курдистана (парламент Иракского Курдистана – ред.) отменить референдум и начать серьезный и содержательный диалог с Багдадом, США готовы оказать поддержку в нем», — отмечается в сообщении.

Парламент Иракского Курдистана вечером 15 сентября возобновил свою работу после двух лет приостановки своей деятельности. Главным вопросом законодательного собрания стала тема референдума о независимости автономного региона.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.