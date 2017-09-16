Левандовский хочет перейти в «Реал»

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, ранее подвергший критике работу клуба на трансферном рынке, заявил собственному агенту, что желает продолжить карьеру в «Реале» – клубе, которому поляк симпатизировал с детства.

Игрок рассчитывает оказаться на «Сантьяго Бернабеу» уже по окончании сезона-2017/18, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

В то же время Левандовский осведомлен о нежелании «Реала» подписывать игроков, перешедших 30-летний рубеж. Этого возраста он достигнет 21 августа 2018 года.

Левандовский перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2014 году на правах свободного агента. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года. Договор не предусматривает отступных.

После заключительного тура чемпионата Германии-2016/17 Левандовский выразил разочарование партнерами, которые не помогли ему выиграть бомбардирскую гонку – он отстал от Пьера-Эмерика Обамеянга на 1 мяч.