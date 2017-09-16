Левандовский хочет перейти в «Реал»
16 сентября 2017 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, ранее подвергший критике работу клуба на трансферном рынке, заявил собственному агенту, что желает продолжить карьеру в «Реале» – клубе, которому поляк симпатизировал с детства.
Игрок рассчитывает оказаться на «Сантьяго Бернабеу» уже по окончании сезона-2017/18, пишет Eurosport со ссылкой на AS.
В то же время Левандовский осведомлен о нежелании «Реала» подписывать игроков, перешедших 30-летний рубеж. Этого возраста он достигнет 21 августа 2018 года.
Левандовский перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2014 году на правах свободного агента. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года. Договор не предусматривает отступных.
После заключительного тура чемпионата Германии-2016/17 Левандовский выразил разочарование партнерами, которые не помогли ему выиграть бомбардирскую гонку – он отстал от Пьера-Эмерика Обамеянга на 1 мяч.
Самое значимое
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Сборная Армении в финале встретилась со сборной Гибралтара. В решающей игре армянские ребята победили со счетом 88:70, завоевав чемпионское звание
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео) Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала
На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов
Меркель: ФРГ еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией «Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты», - сказала она
Доклад: Армения - лидер в регионе по инвестициям в развитие человеческого капитала Армения занимает 49-е место в списке 130 стран мира, развивая 64% своего человеческого капитала