Полиция задержала 18-летнего подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона
16 сентября 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро. Об этом сообщает Скотленд-Ярд. Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр.
«Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест», — сообщает полиция, пишет РИА Новости.
Сейчас молодой человек находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в отделение на юге Лондона. В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, призвав граждан сохранять бдительность.
Поиски человека, устроившего взрыв, продолжаются, добавили в полиции, отметив, что тщательно изучают улики и просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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