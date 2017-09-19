В России окончательно упразднена азербайджанская диаспора
19 сентября 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК).
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу, пишет РАПСИ.
15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству, это решение было обжаловано.
Таким образом, в РФ окончательно упразднили азербайджанскую диаспору.
Представители общественной организации заявили, что ВАК столкнулся с рядом объективных обстоятельств, помешавших им выполнить требования Минюста РФ. По словам заявителя, выявленные Минюстом нарушения не носят неисправимый характер, а своевременному получению корреспонденции помешали внезапно возникшие внутренние проблемы с управляющими органами.
В свою очередь представитель Минюста заявила о грубом характере нарушений, некоторые из которых были неисправимыми и носили систематический характер. Как следует из материалов дела, в адрес «Всероссийского азербайджанского конгресса» в 2016 году трижды направлялись предупреждения, однако нарушения устранены не были.
Общественная организация была зарегистрирована в 2002 году и имеет отделения в 69 регионах России.
«Всероссийский азербайджанский конгресс» — добровольное, самоуправляемое общественное объединение, целями деятельности которого являются реализация и защита прав и свобод, чести и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из Азербайджана.
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