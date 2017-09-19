Лапшин: Версия Баку о попытке самоубийства не выдерживает критики, но признаки побоев очевидны

PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, заявил, что в результате обследований у врачей стало очевидно, что версия Баку о попытке его самоубийства не выдерживает критики.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов 11 сентября заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме до освобождения.

«Сегодня весь день в хайфском госпитале Рамбам. Собираю документы о насилии в азербайджанской тюрьме. Врачи сошлись во мнении, что версия Азербайджана о попытке самоубийства не выдерживает критики. Зато признаки побоев очевидны. Работаем дальше»,- написал блогер на своей странице в Facebook.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

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