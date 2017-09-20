Президент Армении в ООН: Карабахский вопрос - это проблема прав человека

PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека и может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Новый этап борьбы народа Арцаха за самоопределение начался почти 30 лет назад. В ответ на мирные призывы к осуществлению неотъемлемого права армянства Арцаха на самоопределение и осуществляемые в этом направлении шаги Азербайджан прибег к применению силы. Вершиной этой политики официального Баку были погромы армянского населения Азербайджана, этнические чистки и массовые выселения»,- сказал Саргсян, добавив, что в этих условиях народ Арцаха не имел иного выбора, кроме как обратиться к самообороне.

По его словам, тяжелая война 1992-1994 годов, ее последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана.

«Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырехдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха. В ходе развернутых в 2016 году действий вооруженные силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Не могу здесь не отметить, что один совершивший подобное варварство военнослужащий удостоился высокой государственной награды. Эту награду ему перед видеокамерами вручил лично президент Азербайджана»,- отметил президент.

По его словам, уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики, она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.

«Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию. Свободный Арцах сегодня состоявшееся демократическое общество. Наш общий девиз и обязательство «Никто не должен быть обделен вниманием», должен стать краеугольным камнем деятельности этой семьи Объединенных наций. Именно по этой причине, я уверен, народ Арцаха никогда не будет изолирован от реализации целей стабильного развития»,- заявил Саргсян.

По его словам, «к какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, все равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять свое будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами».