// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
7  20.09.17 -

Президент Армении в ООН: Карабахский вопрос - это проблема прав человека

Президент Армении в ООН: Карабахский вопрос - это проблема прав человека
 20 сентября 2017 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека и может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Новый этап борьбы народа Арцаха за самоопределение начался почти 30 лет назад. В ответ на мирные призывы к осуществлению неотъемлемого права армянства Арцаха на самоопределение и осуществляемые в этом направлении шаги Азербайджан прибег к применению силы. Вершиной этой политики официального Баку были погромы армянского населения Азербайджана, этнические чистки и массовые выселения»,- сказал Саргсян, добавив, что в этих условиях народ Арцаха не имел иного выбора, кроме как обратиться к самообороне.

По его словам, тяжелая война 1992-1994 годов, ее последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана.

«Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырехдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха. В ходе развернутых в 2016 году действий вооруженные силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Не могу здесь не отметить, что один совершивший подобное варварство военнослужащий удостоился высокой государственной награды. Эту награду ему перед видеокамерами вручил лично президент Азербайджана»,- отметил президент.

По его словам, уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики, она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.

«Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию. Свободный Арцах сегодня состоявшееся демократическое общество. Наш общий девиз и обязательство «Никто не должен быть обделен вниманием», должен стать краеугольным камнем деятельности этой семьи Объединенных наций. Именно по этой причине, я уверен, народ Арцаха никогда не будет изолирован от реализации целей стабильного развития»,- заявил Саргсян.

По его словам, «к какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, все равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять свое будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами».

 Самое значимое
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Плененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убитПлененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убит
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю произвели в сторону армянских позиций около 3300 выстрелов
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС
Захарова: Карабахский конфликт в числе внешнеполитических приоритетов РФ
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Политика
 Последние новости
Sports.ru составил список главных армян в русском футболе В список вошли не только действующие футболисты, но и тренеры, президенты и хозяева клубов. О каждом из них представлена краткая информация.
ЕС призывает отменить референдум о независимости Курдистана «ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС
Делегация из Грузии осмотрит в Армении «свои монастырские комплексы Ахтала и Одзун» В рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники «грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзун»
Неймар требует у руководства «ПСЖ» продать Кавани В матче с «Лионом» бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом «ПСЖ», пробил сам и не реализовал попытку