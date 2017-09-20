Президент Армении в ООН: Карабахский вопрос - это проблема прав человека
20 сентября 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека и может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Новый этап борьбы народа Арцаха за самоопределение начался почти 30 лет назад. В ответ на мирные призывы к осуществлению неотъемлемого права армянства Арцаха на самоопределение и осуществляемые в этом направлении шаги Азербайджан прибег к применению силы. Вершиной этой политики официального Баку были погромы армянского населения Азербайджана, этнические чистки и массовые выселения»,- сказал Саргсян, добавив, что в этих условиях народ Арцаха не имел иного выбора, кроме как обратиться к самообороне.
По его словам, тяжелая война 1992-1994 годов, ее последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана.
«Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырехдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха. В ходе развернутых в 2016 году действий вооруженные силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Не могу здесь не отметить, что один совершивший подобное варварство военнослужащий удостоился высокой государственной награды. Эту награду ему перед видеокамерами вручил лично президент Азербайджана»,- отметил президент.
По его словам, уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики, она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.
«Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию. Свободный Арцах сегодня состоявшееся демократическое общество. Наш общий девиз и обязательство «Никто не должен быть обделен вниманием», должен стать краеугольным камнем деятельности этой семьи Объединенных наций. Именно по этой причине, я уверен, народ Арцаха никогда не будет изолирован от реализации целей стабильного развития»,- заявил Саргсян.
По его словам, «к какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, все равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять свое будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами».
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Последние новости
Sports.ru составил список главных армян в русском футболе В список вошли не только действующие футболисты, но и тренеры, президенты и хозяева клубов. О каждом из них представлена краткая информация.
ЕС призывает отменить референдум о независимости Курдистана «ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС
Делегация из Грузии осмотрит в Армении «свои монастырские комплексы Ахтала и Одзун» В рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники «грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзун»
Неймар требует у руководства «ПСЖ» продать Кавани В матче с «Лионом» бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом «ПСЖ», пробил сам и не реализовал попытку