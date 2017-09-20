Известна цена Google Pixel 2 XL

PanARMENIAN.Net - Стала известна стоимость двух модификаций флагманского Google Pixel XL 2.

Так, стоимость базовой модификации Google Pixel XL 2 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo составит $849, что на $150 меньше, чем просит Apple за свой iPhone X в США. В данном случае речь идет о конфигурации с 64 ГБ постоянной флеш-памяти, тогда как модель со 128 ГБ накопителем обойдется покупателям в $949. Столько новинка будет стоимость именно в США, тогда как во всех остальных странах мира ценник на флагманскую модификацию превысит $1000, пишет AKKet со ссылкой на Droid Life.

«Поисковой гигант» еще никогда не продавал свои флагманские мобильные устройства так дорого.

По предварительной информации, Google Pixel XL 2 получит 6-дюймовый безрамочный OLED-экран, топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной флеш-памяти. Официальная презентация новинки состоится 4 октября.