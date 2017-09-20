Эрдоган: Международное сообщество должно приложить больше усилий для карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в 72 сессии Генассамблеи ООН в Нью Йорке.

Отметив важность достижения мира в конфликтах, он заявил, что международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, пишет АПА.

«Мы не должны забывать, что каждый конфликт, игнорируемый сегодня нами, завтра может перерасти в региональный и более глобальный конфликт»,- заявил Эрдоган.

Он вновь подчеркнул позицию Турции в данном вопросе, отметив, что «восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии на Южном Кавказе является главным ключом достижения мира в регионе».

Президент Армении Серж Саргсян также принял участие в 72 сессии Генассамблеи ООН в Нью Йорке. Он заявил, что Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений и развитии двусторонних связей с Турцией. «Благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы. Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в темные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые совершенно не вытекают из буквы и духа протоколов»,- заявил президент.