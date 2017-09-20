Делегация из Грузии осмотрит в Армении «свои монастырские комплексы Ахтала и Одзун»
20 сентября 2017 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 сентября в Армению с рабочим визитом прибудет делегация министра культуры и охраны памятников Грузии.
В рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники «грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзун».
Запланирована встреча министра культуры Грузии с армянским коллегой Арменом Амирян, в ходе которой стороны обсудят перспективы сотрудничества между странами, в том числе планы по уходу и охране памятников культурного наследия, передает Apsny.ge.
Грузинская сторона считает своими 5 монастырей и церквей на территории Армении: Ахтала, Кобайр, Хучап, Хневанк и Киранц. Армянские историки утверждают, что все 5 являются армянскими церквями Халкидонского периода.
Храм Одзун был основан в V веке и был перестроен много раз. Грузинская сторона впервые объявляет о своих правах на памятник.
Кроме этого, состоится встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их коллегами в Армении. Речь на встрече также пойдет о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о создании конкретного плана действий.Как отмечают в Минкультуры Грузии, визит грузинской стороны в Ереван совпадает с Днем независимости Армении, и делегация в связи с праздником посетит различные культурно-образовательные мероприятия.
Визит главы Минкультуры Грузии в Армении стартует 20 сентября и завершится 22 сентября 2017 года.Сопровождать Гиоргадзе будет его заместитель Леван Харатишвили, а также директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.
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