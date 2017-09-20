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Гражданин Турции незаконно пересек границу с Арменией: Его задержали

Гражданин Турции незаконно пересек границу с Арменией: Его задержали
20 сентября 2017 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - На участке Арташатского пограничного отряда, в районе населенного пункта Ехегнаван, российские пограничники задержали неизвестного, который незаконно пересек государственную границу.

Как сообщает пресс служба Пограничного управления ФСБ России в Армении, благодаря новой системе обнаружения нарушителей, пограничный наряд в течение нескольких минут задержал злоумышленника, оказавшегося гражданином Турецкой Республики 1972 года рождения.

Со слов задержанного, он работает пастухом и проживает в населенном пункте Гедаклы Аралыкского уезда Игдырской губернии. Государственную границу нарушил вынужденно, в целях поиска крупного рогатого скота, отбившегося от стада.

Версию правонарушителя проверят компетентные органы, которые установят все обстоятельства правонарушения.

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