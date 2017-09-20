Гражданин Турции незаконно пересек границу с Арменией: Его задержали
20 сентября 2017 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - На участке Арташатского пограничного отряда, в районе населенного пункта Ехегнаван, российские пограничники задержали неизвестного, который незаконно пересек государственную границу.
Как сообщает пресс служба Пограничного управления ФСБ России в Армении, благодаря новой системе обнаружения нарушителей, пограничный наряд в течение нескольких минут задержал злоумышленника, оказавшегося гражданином Турецкой Республики 1972 года рождения.
Со слов задержанного, он работает пастухом и проживает в населенном пункте Гедаклы Аралыкского уезда Игдырской губернии. Государственную границу нарушил вынужденно, в целях поиска крупного рогатого скота, отбившегося от стада.
Версию правонарушителя проверят компетентные органы, которые установят все обстоятельства правонарушения.
Самое значимое
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Как отметил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, представляя законопроект, в рамках СНГ действует положение о взаимных безвизовых посещениях
Особым гостем Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера 19 июля стал водитель такси Сурен Согоян.
Partner news
Последние новости
Звезды мирового футбола помогут восстановлению сгоревшего Боржомского ущелья На восстановление массива пойдут также средства, полученные от продажи билетов на прошедший 2 сентября в Тбилиси матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Грузии и Ирландии
Более 42.000 граждан Армении переселились в Россию за 10 лет Добровольное переселение осуществлялось в рамках реализуемой с 2007 года государственной программы по оказанию содействия в этом
Аронян вновь сыграл вничью: Все решится на тай-брейке Победитель в этой паре определится 21 сентября на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени)
6 иностранных компаний уходят из Азербайджана Bсе они были учреждены в 2013-2016 гг., говорится в сообщении Министерства налогов