Более 42.000 граждан Армении переселились в Россию за 10 лет

PanARMENIAN.Net - В период с 2007 по 2016 год в Россию в рамках государственной программы переселились 584.9 тысячи соотечественников, большинство из которых ранее жили на Украине, в Армении, Казахстане, Узбекистане, Молдавии, Таджикистане и Киргизии.

Из них более 42000 или 7.2% - граждане Армении, передает RT.

Добровольное переселение осуществлялось в рамках реализуемой с 2007 года государственной программы по оказанию содействия в этом.

Так, за указанный период в Россию, кроме граждан Армении, чаще всего возвращались соотечественники, проживающие ранее на Украине (38,8%), в Казахстане (20,6%), Узбекистане (12,1%), Молдавии (8,5%), Таджикистане (5,8%) и Киргизии (2,9%).