Премьер РА не давал поручения об углубленном преподавании русского в армянских школах

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 сентября заявил журналистам, что концепция об углубленном преподавании русского языка в школах не является его идеей.

«Поручений в связи с русским языком я не давал», - сказал журналистам Карапетян, пишет Aysor.am.

На замечание журналистов, что согласно документу, концепция подготовлена по поручению премьера, Карапетян заявил: «Я очень ясно сформулировал – подобного поручения не было».

Ранее стало известно, что в Армении по поручению премьера Карена Карапетяна была разработана концепция преподавания русского языка в школах. В качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».