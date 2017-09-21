Премьер РА не давал поручения об углубленном преподавании русского в армянских школах
21 сентября 2017 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 сентября заявил журналистам, что концепция об углубленном преподавании русского языка в школах не является его идеей.
«Поручений в связи с русским языком я не давал», - сказал журналистам Карапетян, пишет Aysor.am.
На замечание журналистов, что согласно документу, концепция подготовлена по поручению премьера, Карапетян заявил: «Я очень ясно сформулировал – подобного поручения не было».
Ранее стало известно, что в Армении по поручению премьера Карена Карапетяна была разработана концепция преподавания русского языка в школах. В качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».
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