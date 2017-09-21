В Армении похолодает на 3-4 градуса
21 сентября 2017 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 22-26 сентября на территории Армении ожидается высокий риск возникновения пожара.
В то же время в основном ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.
С 23-25 сентября температура воздуха понизится на 3-4 градуса.
В Ереване 22-26 сентября ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет 31-33 градусов тепла.
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