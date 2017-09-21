МИД РФ: Реакция Баку на закрытие ВАК ничего, кроме возрастающего недоумения не вызывает
21 сентября 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД России выступил с комментарием в связи с заявлениями пресс-службы МИД Азербайджана по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса.
Пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев заявил, что МИД Азербайджана считает недружественным решение Верховного суда РФ, который оставил в силе решение первой инстанции о ликвидации общественной организации Всероссийский азербайджанский конгресс. «В то время как применяется несправедливое решение в отношении представителей азербайджанской диаспоры в России, Союз армян России пользуется здесь полной поддержкой и продолжает свою деятельность. В любом случае, мы удивлены и сожалеем о принятом решении ликвидировать ВАК», - отметил Гаджиев.
«Обратили внимание на новое заявление руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Х.Гаджиева по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса, причиной чего, как известно, были многочисленные нарушения этой общероссийской общественной организацией федерального законодательства»,- говорится в заявлении МИД РФ.
«Х.Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким «недружественным шагом» в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорно-карабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения у нас это не вызывает»,- подчеркнули в ведомстве.
В заявлении говорится, что Россия – многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности.
«В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление которого определен и неоднократно подтвержден главами двух государств – В.В.Путиным и И.Г.Алиевым. У наших стран широкие перспективы двустороннего и международного взаимодействия. Стоит ли омрачать их надуманными проблемами?»- спрашивают в МИД РФ.
Ранее Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК). Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу.
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