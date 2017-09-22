Парижский Дом моды украшают фотографии армянских остановок конца 90-х
22 сентября 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Фотографии остановок общественного транспорта в Армении 1997/2001 украшают стены дома моды известного швейцарского дизайнера и владельца бренда Akris Альберта Кримлера в Париже.
В интервью британской газете The Telegraph Кримлер, ценитель и коллекционер произведений искусства, рассказал как создавались фотографии немецкого фотографа Урсулы Шульц-Дорнбург.
«Она путешествовала по Армении и сделала 46 разных снимков автобусных остановок, с людьми и без», — рассказал Кримлер, пишет Rusarminfo.
В коллекции швейцарского дизайнера хранятся также картины Лоуренса Вайнера, Яна Гамильтона Финлей и других.
Среди ценителей модного бренда AkrisАнджелина Джоли, Амаль Клуни, княгиня Монако, Сьюзен Сарандон, Сара-Джессика Паркер даже Кондолиза Райс.
За сделанный в 2004 году снимок женщины и ребенка на автобусной остановке в Паракаре (Армения) Урсула Шульц-Дорнбург в 2016 году стала главным призером канадской премии Aimia 2016.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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