Парижский Дом моды украшают фотографии армянских остановок конца 90-х

PanARMENIAN.Net - Фотографии остановок общественного транспорта в Армении 1997/2001 украшают стены дома моды известного швейцарского дизайнера и владельца бренда Akris Альберта Кримлера в Париже.

В интервью британской газете The Telegraph Кримлер, ценитель и коллекционер произведений искусства, рассказал как создавались фотографии немецкого фотографа Урсулы Шульц-Дорнбург.

«Она путешествовала по Армении и сделала 46 разных снимков автобусных остановок, с людьми и без», — рассказал Кримлер, пишет Rusarminfo.

В коллекции швейцарского дизайнера хранятся также картины Лоуренса Вайнера, Яна Гамильтона Финлей и других.

Среди ценителей модного бренда AkrisАнджелина Джоли, Амаль Клуни, княгиня Монако, Сьюзен Сарандон, Сара-Джессика Паркер даже Кондолиза Райс.

За сделанный в 2004 году снимок женщины и ребенка на автобусной остановке в Паракаре (Армения) Урсула Шульц-Дорнбург в 2016 году стала главным призером канадской премии Aimia 2016.