Глава Минобороны РА представил конгрессменам США ситуацию на передовой в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Виген Саркисян принял делегацию конгрессменов США, в составе которой – сопредседатели комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне и Джеки Спиер, а также конгрессмены Анна Эшу, Тулси Гебрд и Джим Сенсенбренер.

Он представил конгрессменам ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице и на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, а также проводимую Азербайджаном и Турцией милитаристскую политику и ряд других вопросов.

Саркисян также представил конгрессменам программы сотрудничества Армении и США в оборонной сфере.

В частности, высоко оценив сформировавшиеся между странами политические отношения высокого уровня и традиционные деловые связи между военными ведомствами, министр обороны Армении подчеркнул важность оказываемого США содействия по ряду направлений в деле реформ в ВС и укрепления взаимодействия.

Конгрессмены в свою очередь представили министру обороны Армении результаты своего визита в Карабах, выразив готовность продолжить прилагать усилия в направлении как развития армяно-американских межгосударственных отношений, так и мирного урегулирования карабахского конфликта.

Ранее МИД Азербайджана распространил заявление в связи с визитом в Карабах членов Палаты представителей Конгресса США Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрд.

В Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) 20 сентября прибыли члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Гебрд в сопровождении постоянного представителя Арцаха в США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и директора американского филиала фонда «Айастан» Марии Мигранян.