У Армении будет свой наблюдатель на референдуме в Курдистане
23 сентября 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян отбыл в Эрбиль по приглашению избирательной комиссии референдума о независимости Иракского Курдистана.
Саркисян проследит за ходом референдума, сообщает пресс-служба партии.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
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Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
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