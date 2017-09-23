Иран испытал новую баллистическую ракету «Хоррамшахр»
23 сентября 2017 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты «Хоррамшахр».
Она имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок. Иранская телерадиовещательная компания IRIB 23 сентября выпустила кадры запуска этой ракеты. О месте проведения теста не сообщается.
Утром 22 сентября ракета «Хоррамшахр» была представлена на военном параде в Тегеране, на котором присутствовали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные военные чины. По словам командующего аэрокосмической дивизией Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хайджизаде, новая ракета стала меньше по размеру, более тактической и поступит на вооружение в ближайшем будущем, пишет Deutsche Welle.
Иран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - «Саджиль» и «Гадр-Ф». Они также способны нести несколько боеголовок.
Тегеран подчеркивает, что его военная мощь имеет сугубо оборонительное назначение и не представляет угрозы для других государств. США, однако, заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и уже неоднократно вводили санкции против Тегерана.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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