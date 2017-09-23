Иран испытал новую баллистическую ракету «Хоррамшахр»

PanARMENIAN.Net - Иран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты «Хоррамшахр».

Она имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок. Иранская телерадиовещательная компания IRIB 23 сентября выпустила кадры запуска этой ракеты. О месте проведения теста не сообщается.

Утром 22 сентября ракета «Хоррамшахр» была представлена на военном параде в Тегеране, на котором присутствовали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные военные чины. По словам командующего аэрокосмической дивизией Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хайджизаде, новая ракета стала меньше по размеру, более тактической и поступит на вооружение в ближайшем будущем, пишет Deutsche Welle.

Иран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - «Саджиль» и «Гадр-Ф». Они также способны нести несколько боеголовок.

Тегеран подчеркивает, что его военная мощь имеет сугубо оборонительное назначение и не представляет угрозы для других государств. США, однако, заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и уже неоднократно вводили санкции против Тегерана.