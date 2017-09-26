Во Франции человека вернули к жизни после 15 лет комы

PanARMENIAN.Net - Электрическая стимуляция блуждающего нерва помогла ученым «разбудить» человека, пролежавшего 15 лет в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Пациент одной из клиник Лиона (Франция) попал в автокатастрофу в возрасте 20 лет и провел в коме больше 15 лет. Как и многие другие люди в подобном состоянии, он не может выйти из комы из-за повреждения особых участков в мозге, связывающих его нижние отделы, управляющие жизнедеятельностью, с корой и другими частями нервной системы, отвечающими за работу разума, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Current Biology.

«Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента и вернуть его в «наш мир» уже тогда, когда кажется, что все потеряно. Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации», — заявила Анжела Серигу из Института когнитивных наук в Лионе.

Ученые установили в брюшной полости пациента особый электростимулятор, который был подключен к одному из окончаний блуждающего нерва и постоянно посылал в него особые наборы импульсов, частота и мощность которых менялась со временем.

Как отмечает Серигу, результаты этого эксперимента в разы превзошли относительно пессимистичные ожидания ученых – мужчина вышел из комы и начал реагировать на слова и действия окружающих и исполнять простые команды сиделок и родственников. К примеру, он заново приобрел способность следить за предметами глазами, научился двигать шеей и перестал засыпать, когда сиделка или его мать читали ему книгу. Кроме того, мужчина начал реагировать на резкие движения и проявлять другие реакции, которые не характерны для людей в коме.

Сейчас ученые готовятся провести новые клинические испытания с большим числом добровольцев, которые, как надеются Серигу и ее коллеги, подтвердят полученные ими результаты и помогут понять, что нужно сделать для дальнейшего улучшения состояния людей в коме.