В Чехии выясняют, как их оружие попало в Азербайджан
26 сентября 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Чешские правительственные учреждения и секретные службы изучают видео и пути, которыми чешская военная техника могла попасть в Азербайджан. Пресс-атташе холдинга Czechoslovak Group уверяет, что при продаже техники компания действует в соответствии с законами и международными правилами.
Чешская военная техника появилась в промо-ролике азербайджанской армии. Речь идет о ракетомете RM-70 и самоходной пушке-гаубице Дана-М1 (Dana-M1), которую производит холдинг Czechoslovak Group. При этом официально Чехия придерживается эмбарго на военные товары в отношении Азербайджана.
На вывоз военной техники из страны компания должна получать согласие МВД, МИД и министерства обороны. Затем решение принимает министерство промышленности и торговли.
Пресс-атташе министерства обороны Ян Пейшек сообщил, что за последние несколько лет министерство не рассматривало никаких вопросов, связанных с экспортом военного материала в Азербайджан. По его словам, неизвестно, как упомянутая техника могла там оказаться, пишет 420on.cz.
Министерство промышленности сейчас изучает подробности, куда в последние годы из Чехии вывозились гаубицы и ракетометы.
Чешская пушка-гаубица Дана была задействована в масштабных учениях, в которых участвовали 15 000 военных. Учения проходили с 18 по 22 сентября на территории Азербайджана.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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