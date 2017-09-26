В Чехии выясняют, как их оружие попало в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Чешские правительственные учреждения и секретные службы изучают видео и пути, которыми чешская военная техника могла попасть в Азербайджан. Пресс-атташе холдинга Czechoslovak Group уверяет, что при продаже техники компания действует в соответствии с законами и международными правилами.

Чешская военная техника появилась в промо-ролике азербайджанской армии. Речь идет о ракетомете RM-70 и самоходной пушке-гаубице Дана-М1 (Dana-M1), которую производит холдинг Czechoslovak Group. При этом официально Чехия придерживается эмбарго на военные товары в отношении Азербайджана.

На вывоз военной техники из страны компания должна получать согласие МВД, МИД и министерства обороны. Затем решение принимает министерство промышленности и торговли.

Пресс-атташе министерства обороны Ян Пейшек сообщил, что за последние несколько лет министерство не рассматривало никаких вопросов, связанных с экспортом военного материала в Азербайджан. По его словам, неизвестно, как упомянутая техника могла там оказаться, пишет 420on.cz.

Министерство промышленности сейчас изучает подробности, куда в последние годы из Чехии вывозились гаубицы и ракетометы.

Чешская пушка-гаубица Дана была задействована в масштабных учениях, в которых участвовали 15 000 военных. Учения проходили с 18 по 22 сентября на территории Азербайджана.