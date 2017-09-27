Армения принимает участие в международном музыкальном ТВ конкурсе «Во весь голос»

PanARMENIAN.Net - Армения принимает участие в международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос», автором которого является известный продюсер Лина Арифулина.

«Во весь голос» - первый телевизионный проект, который объединяет команды стран Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана в музыкальном конкурсе.

Исполнители от 12 до 16 лет, под руководством наставников - звезд первой величины стран – участниц раскроют красоту и величие своей культуры с помощью международного языка – языка музыки. В эфире телеканала «МИР» конкурсанты представят народную песню в современной интерпретации, песню взорвавшую хит – парады каждой из стран, а также другие, не менее яркие, творческие номера.

Наставниками первого сезона международного телевизионного музыкального конкурса «Во весь голос» стали Марк Тишман (Россия), Руслан Алехно (Белоруссия), Арсениум (Молдова), Маргарита Позоян (Армения), Эмиль Кадыров (Азербайджан) и Алиса Данелия (Грузия), Зафар Абдуалимов (Таджикистан) и Мадина Садвакасова (Казахстан). Ведущий проекта – яркий и искрометный Тимур Родригес.

Три конкурсных дня будут посвящены творчеству музыкантов и композиторов – Олега Газманова, Байгали Серкебаева и Дмитрия Маликова. Сами композиторы оценят то, как участники проекта исполнят их самые знаменитые хиты.

Трансляция конкурса запланирована с 11 ноября по 30 декабря на телеканале МИР. Итоги первого сезона будут подведены в 8 соревновательный день, жюри, состоящее из наставников проекта, озвучит результаты командного зачета в ходе новогоднего гала-концерта.