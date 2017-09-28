В Грузии азербайджанке запретили носить хиджаб в школе

PanARMENIAN.Net - В селе Гараджала грузинского района Телави, в котором компактно проживают азербайджанцы, директор школы не впустила в школу ученицу 7-го класса, которая носит хиджаб.

Отец девочки Таир Астанов обвинил руководство школы в ограничении свободы вероисповедания и призвал министерство образования и науки Грузии выразить отношение к данному вопросу. В связи с данным вопросом Астанов уже обратился в Центр ресурсов Телави. Директор школы Эльза Аширова же сказала, что запрет на ношение головных платков введен на основании школьных правил. По ее словам, учащимся запрещено приходить в школу в шапке или других головных уборах, пишет АПА.

Председатель Комитета парламента Грузии по вопросам образования, науки и культуры Мариам Джаши заявила, что школа должна быть отделена от религии.

В последние годы в средних школах Грузии было зарегистрировано несколько инцидентов в связи с ношением хиджаба.