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Конгрессмен США выступила за поддержку свободного и независимого Карабаха

Конгрессмен США выступила за поддержку свободного и независимого Карабаха
28 сентября 2017 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - США должны поддерживать дипломатическое решение нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила представитель Гавайских островов, конгрессмен США Тулси Габбард.

20 сентября члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Габбард в сопровождении постоянного представителя Арцаха в США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и директора американского филиала фонда «Айастан» Марии Мигранян прибыли в Арцах.

«Устойчивость и мужество, которые демонстрирует население Нагорного Карабаха,которое остается в постоянном конфликте за свою независимость, еще раз демонстрирует наши общие ценности свободы, демократии и самоопределения», - сказала она.

«Мы должны поддержать дипломатическое решение этого продолжающегося конфликта, например, предложенное Минской группой ОБСЕ (США, Франция и Россия) для того, чтобы население Карабаха могло пользоваться своей свободой и независимостью»,- отметила политик.

Ранее стало известно, что имена трех членов Палаты представителей Конгресса США — Дэвида Валадао, Фрэнка Паллоне и Тулси Габбард, — посетивших Карабах, внесены в «черный список» Азербайджана.

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