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В Армении ожидается дождь с грозой

В Армении ожидается дождь с грозой
28 сентября 2017 - 15:25 AMT

PanARMENIAN.Net - С 29-30 сентября, 1 октября в основном ночью и в вечерние часы, 2-3 октября время от времени в большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 17-22 м/с.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. 1 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, с 2-3 октября понизится на 4-5 градусов.

В Ереване 29-30 сентября, 1 октября в основном ночью и в вечерние часы, 2-3 октября время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

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