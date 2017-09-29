Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана

PanARMENIAN.Net - Новый армянский стартап Dinebook для бронирования столиков в ресторанах и кафе Еревана также служит своего рода путеводителем с предложениями и новостями от заведений столицы Армении.

С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика.

С помощью Dinebook можно найти расположенные поблизости заведения, узнать о них всю необходимую информацию еще до посещения, ознакомиться с отзывами других посетителей, меню и ценами. С помощью приложения можно забронировать столик на 9:30:23:00 часов, а также набрать баллы, которые можно впоследствии использовать при оплате счета.

Приложение работает не только для пользователей, но также и для рестораторов.