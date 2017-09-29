50-тысячный пассажир поезда Ереван-Батуми получил сертификат на бесплатную поездку
29 сентября 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На железнодорожном вокзале Еревана 29 сентября ранним утром встретили 50-тысячного пассажира фирменного поезда «Армения», курсирующего по маршруту Ереван-Батуми-Ереван.
«Юбилейным» пассажиром Южно-Кавказской железной дороги стала Гаяне Ованнисян, вернувшаяся в столицу Армении с отдыха на черноморском побережье. Ее приветствовал начальник Дирекции пассажирских перевозок ЗАО «ЮКЖД» Гагик Мовсесян, вручивший ей памятные подарки и сертификат на бесплатную поездку фирменным поездом «Армения» в 2018 году.
Фирменный пассажирский поезд «Армения» курсирует ежегодно с июня по октябрь для желающих отдохнуть на черноморских курортах Грузии. С 2012 года поезд носит категорию «фирменный», присваиваемую Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.
В 2017 году пассажиропоток на маршруте Ереван-Батуми-Ереван уже преодолел планку в 50 тысяч пассажиров и на 14,2% увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Благодаря работам по модернизации железнодорожной инфраструктуры Армении время следования поезда по территории республики с 2009 года было сокращено на 6 часов: с 21,5 часов до 15 ч 40 мин.
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО «ЮКЖД» согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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