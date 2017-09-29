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Баку объявил в межгосударственный розыск 4 граждан Турции за визит в Карабах

Баку объявил в межгосударственный розыск 4 граждан Турции за визит в Карабах
29 сентября 2017 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в межгосударственный розыск четырех граждан Турции, которые совершили визит в Нагорный Карабах.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, граждане Турции – Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу 22 сентября совершили визит в Нагорный Карабах через территорию Армении, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Генпрокуратура 28 сентября возбудила уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики).

«Есть решение суда о применении в отношении этих четверых турецких граждан меры пресечения арест. Для этого все четверо объявлены в межгосударственный розыск. С целью привлечения этих граждан к следствию, азербайджанская сторона направила соответствующее обращение к правоохранительным органам Турции», - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

20 сентября члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Габбард в сопровождении постоянного представителя Арцаха в США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и директора американского филиала фонда «Айастан» Марии Мигранян прибыли в Арцах. Имена трех членов Палаты представителей Конгресса США — Дэвида Валадао, Фрэнка Паллоне и Тулси Габбард, — посетивших Карабах, внесены в «черный список» Азербайджана.

Ссылки по теме:
Interfax.az: Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
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