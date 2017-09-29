Баку объявил в межгосударственный розыск 4 граждан Турции за визит в Карабах
29 сентября 2017 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в межгосударственный розыск четырех граждан Турции, которые совершили визит в Нагорный Карабах.
Согласно заявлению Генпрокуратуры, граждане Турции – Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу 22 сентября совершили визит в Нагорный Карабах через территорию Армении, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Генпрокуратура 28 сентября возбудила уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики).
«Есть решение суда о применении в отношении этих четверых турецких граждан меры пресечения арест. Для этого все четверо объявлены в межгосударственный розыск. С целью привлечения этих граждан к следствию, азербайджанская сторона направила соответствующее обращение к правоохранительным органам Турции», - подчеркивается в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.
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