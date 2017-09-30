Тяжелоатлетка Маргарита Аракелян завоевала малую бронзовую медаль на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Косово Приштине юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в первенстве до 15 лет представительница Армении Маргарита Аракелян (+75 кг) с результатом 153 кг в двоеборье заняла 4-е место.

Однако в толчке армянская тяжелоатлетка смогла завоевать малую бронзовую медаль, удержав над головой 84 кг. В рывке Аракелян была 4-й с результатом 69 кг, передает пресс-служба НОКА.

Маргарите Аракелян не хватило до бронзовой медали 3 кг.