Тяжелоатлетка Маргарита Аракелян завоевала малую бронзовую медаль на ЧЕ
30 сентября 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Косово Приштине юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в первенстве до 15 лет представительница Армении Маргарита Аракелян (+75 кг) с результатом 153 кг в двоеборье заняла 4-е место.
Однако в толчке армянская тяжелоатлетка смогла завоевать малую бронзовую медаль, удержав над головой 84 кг. В рывке Аракелян была 4-й с результатом 69 кг, передает пресс-служба НОКА.
Маргарите Аракелян не хватило до бронзовой медали 3 кг.
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