Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
30 сентября 2017 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский футболист Майкл Оуэн считает, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян начал демонстрировать свою исключительность в качесте игрока в составе МЮ.
«Следя за эго игрой в дортмундской «Боруссии», мы знали, что он отличный игрок. Теперь он начинает показывать это», - сказал Оуэн, пишет The Sport Review.
««Он прекрасно играл в конце прошлого сезона и продолжает делать это сейчас. Он выглядит более резким»,- добавил бывший футболист.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
МИД Турции: Визит турок в Нагорный Карабах не отражает официальную политику Анкары Он подчеркнул, что «Турция поддерживает территориальную целостность и позицию Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта»
На Тайване iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки Жительница города Тайчжун по имени У приобрела 64-гигабайтную версию смартфона в золотистом цвете 23 сентября
Сарик Андреасян опубликовал постер своего нового фильма с ошибкой на английском языке Ошибку обнаружил один из комментаторов и решил сообщить режиссеру, что авторы плаката неправильно перевели девиз фильма — перепутали времена
В Армении похолодает на 5-6 градусов В Ереване 1-го и 4 октября в особенности в вечерние часы и ночью, с 2-3 октября время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой