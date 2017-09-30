Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность

PanARMENIAN.Net - Английский футболист Майкл Оуэн считает, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян начал демонстрировать свою исключительность в качесте игрока в составе МЮ.

«Следя за эго игрой в дортмундской «Боруссии», мы знали, что он отличный игрок. Теперь он начинает показывать это», - сказал Оуэн, пишет The Sport Review.

««Он прекрасно играл в конце прошлого сезона и продолжает делать это сейчас. Он выглядит более резким»,- добавил бывший футболист.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.