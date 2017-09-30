В Армении похолодает на 5-6 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении 1-4 октября в основном в вечерние часы и ночью, с 2-3 время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра с порывами до 17-22 м/с.

5 октября ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами 3-8 м/с.

Температура воздуха с 2-3 понизится на 5-6 градусов.

В Ереване 1-го и 4 октября в особенности в вечерние часы и ночью, с 2-3 октября время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

5 октября в столице РА ожидается погода без осадков.