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В Армении похолодает на 5-6 градусов

В Армении похолодает на 5-6 градусов
30 сентября 2017 - 14:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 1-4 октября в основном в вечерние часы и ночью, с 2-3 время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра с порывами до 17-22 м/с.

5 октября ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами 3-8 м/с.

Температура воздуха с 2-3 понизится на 5-6 градусов.

В Ереване 1-го и 4 октября в особенности в вечерние часы и ночью, с 2-3 октября время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

5 октября в столице РА ожидается погода без осадков.

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