Аронян поднялся на вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
2 октября 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает второе место в обновленном октябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поднявшись вверх на две позиции.
Текущий рейтинг Ароняна составляет 2801 очко.
В сотню лучших из шахматистов Армении входят также Сергей Мовсесян (76-е место, 2671), Владимир Акопян (77-е, 2667) и Габриел Саргсян (92-е, 2657). Представляющий США гроссмейстер Варужан Акопян находится на 94-м месте (2657), передает пресс-служба НОКА.
В первую тройку также входят Магнус Карлсен (Норвегия, 2826) и Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2794).
У женщин Элина Даниелян занимает 48-е место (2415), Лилит Мкртчян – 67-е (2390).
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