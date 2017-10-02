Аронян поднялся на вторую позицию в рейтинге ФИДЕ

«До конца этого года поставки завершатся. Находимся в самом активном этапе», - отметил он

«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович