Глава Минобороны РА: Армения может производить и экспортировать военную технику

PanARMENIAN.Net - В Вооруженных силах Армении применяются средства отечественного производства. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Эти средства не имеют аналогов на рынке. Наша цель – превратить военную промышленность в один из локомотивов экономики страны», - сказал Саркисян.

«Есть возможность стать известными на международном рынке не только как страна, которая импортирует вооружение, но и страна, производящая и экспортирующая военную технику с использованием высоких технологий», - отметил министр, пишетAysor.am.

По его словам,приоритетной задачей ВС Армении продолжает оставаться повышение боеспособности, которое имеет несколько составляющих.

«Это разумные приобретения вооружения, его внедрение в войска, последовательное повышение эффективности управления, последовательное повышение боеспособности войск», - заявил Саркисян.