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В Чечне захоронили останки погибших во Второй мировой армянских солдат

В Чечне захоронили останки погибших во Второй мировой армянских солдат
2 октября 2017 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - 1 октября в Наурском районе Чеченской Республики прошла церемония захоронения останков солдат и офицеров, среди которых 15 военнослужащих-армян, погибших в 1942 году и найденных на территории Чечни в марте-апреле 2017 года.

Обряд отпевания провели священнослужители Армянской Апостольской церкви, передает Rusarminfo.

На церемонии захоронения присутствовали министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, посол Армении в России Вардан Тоганян, внук одного из воинов, чьи останки были найдены в Чечне — предприниматель Эдуард Аветисян, руководитель поисковых работ в Чечне Андрей Фетисов, общественный деятель Ваграм Карапетян.

С 23 марта по 5 апреля в Наурском районе Чеченской Республики прошла Межрегиональная вахта памяти «Терек -2016», в рамках которой были проведены поисковые работы и найдены останки 70-ти советских солдат и офицеров, которые принимали участие в боевых действиях 1942 года на территории Наурского, Надтеречного и Шелковского районов. Среди найденных останков оказались также останки 15 военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза.

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Rusarminfo. В Чечне захоронили останки армянских солдат, погибших в 1942 году
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