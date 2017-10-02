Виген Саркисян: Поставки российского вооружения Армении завершатся к концу 2017 года
2 октября 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Поставки в Армению вооружения из России в рамках кредита в размере $200 млн завершатся к концу 2017 года. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на пресс-конференции.
«До конца этого года поставки завершатся. Находимся в самом активном этапе», - отметил он, пишетAysor.am.
Ранее Виген Саркисян заявил, что часть предусмотренного вооружения уже находится в Армении и введена в эксплуатацию.
Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов в 2015 году. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
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